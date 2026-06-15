読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！「出張」と嘘をつき、浮気相手と南の島へ旅行に出かけた夫。しかし、現地を襲った大型台風によって帰宅できなくなってしまいます。その間に、すべてを知っていた妻が静かに進めていた復讐計画とは……？「出張」のはずが南の島に！？ある日、「大事な出張が入った」と言って家を出ていった夫。しかし私は、夫の荷物や最近の行動から、職場の後輩と南の島へ不倫旅行に行くことをす