【HG スライドT定規 2】 6月 発売予定 価格：5,500円 ウェーブは、プラモ工具「HG スライドT定規 2」を6月に発売する。価格は5,500円。 本商品はT定規部分が平行にスライドし、先端のスケール部分が回転する測定工具。プラスチック板の平行切り出しや、角度切りなどの作業のガイドなどに活用できる。 取り回しにすぐれた小サイズボディは、アルミ製で軽量化