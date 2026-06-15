地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「廿九日」はなんて読む？「廿九日」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、石川県鹿島郡中能登町に位置している地名です。いったい、「廿九日」はなんと読むのでしょうか。正解を知り