１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で、日本代表が驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けたことを報じた。コメンテーターで出演のお笑いタレント・大久保佳代子は「見ましたよ、朝起きて、やっぱ乗っかりたいんでね。にわかですけど、全力で」と正直に話し出すと「眠い中でも見て、最初に君が代が流れた時に監督が涙し