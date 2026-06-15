中日・井上一樹監督が１５日、空路で遠征先の札幌から名古屋に戻り、２軍調整中の高橋宏斗投手との、話し合いを設ける考えを示した。高橋宏は、１４日のファーム・リーグ西武戦（カーミニーク）で、４回２／３を６失点と炎上した。この結果に、指揮官は「（状態が）心配だね」と、神妙な面持ちを浮かべた。今季はここまで９試合で１勝６敗、防御率４・８６と低迷。５月３１日のオリックス戦（京セラＤ）では、今季最短となる