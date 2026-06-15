新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４人組レゲエパンクバンド・SiM主催のロックフェスティバル『DEAD POP FESTiVAL 2026』のライブ収録映像と主催・出演アーティストによる生トークをお届けする特別番組『SiM presents DEAD POP FESTiVAL 2026』を６月28日（日）19時より生放送する。 本番組では、４月４日（土）、５日（日）に神奈川県・東扇島東公園特設会場にて開催された『DEAD POP FESTiVAL 2026』のライブ映像を