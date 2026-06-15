１５日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられる「力箭１号遥１４」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉6月15日】中国は15日午前11時44分（日本時間午後0時44分）、光学リモートセンシング衛星「吉星高分」07C04号機など衛星8機を搭載した運搬ロケット「力箭1号遥14」を北西部の東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１５日、東風商業宇宙イ