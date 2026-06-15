東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が、1日放送のBSテレ東『マネーのまなび』（月曜後10：00）に出演。資産チャートを公開した。【番組カット】「都内で一軒家は余裕で買える」水谷隼が公開した資産チャート番組は今回で放送250回を迎えた。この記念回に水谷が登場。「逆億り人の失敗から学ぶ投資術」と題してトークを展開した。投資を初めて9年目になるという水谷は資産推移のグラフを公開