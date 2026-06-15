俳優の貫地谷しほりが13日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）に出演。俳優として活躍を続けてきた自身の悩みを明かした。【写真】桜の花びらとともに…感謝を伝えた貫地谷しほり番組では、2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた貫地谷が、ダウンタウンの浜田雅功と共に谷町の朝ドラ俳優行きつけスポットを当時の思い出とともに巡った。谷町四丁目の朝ドラ俳優御用達のお好み焼き店で