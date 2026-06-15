韓国コスメブランド「MISSHA（ミシャ）」から、サンリオの人気キャラクター・ポチャッコをデザインした限定パッケージのクッションファンデーションが登場♡高いカバー力と美しい仕上がりで愛され続ける「ミシャMクッションファンデーション（プロカバー）」が、思わず持ち歩きたくなるキュートなデザインに。数量限定発売なので、ポチャッコファンもコスメ好きさんも見逃せません