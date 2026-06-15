史上初の兄弟ゴールデンレーサーとなった篠崎元志（40）、篠崎仁志（38）の功績をたたえたメモリアルブースがボートレース福岡の場内に設置され、15日に除幕式が行われた。今年1月、兄に続いて史上15人目のゴールデンレーサーに認定された仁志は「SGオールスターの優勝トロフィーなど、思い入れのあるものを見てもらえてうれしい。ゴールデンレーサーとしてこれから恥ずかしくないレースをしていきたい」と、さらなる活躍を誓