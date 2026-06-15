漫才コンビ、ハイヒールのリンゴ（64）が15日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。過去に何度か仕事を共にしたというリンゴは「ガハハというイメージがあると思うけど、ものすごい上品な方です」としみじみ回想。「着物をすごくきれいに着てはって、たたずまいに品