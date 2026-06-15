元恋人からのプレゼントや一緒に買った物…「前に進まなくては」とわかっていても処分できずにいる人も多いのではないでしょうか。株式会社優（埼玉県川口市）が運営する『粗大ゴミ回収サービス』が実施した「元恋人の思い出の品の処分」に関する実態調査によると、約4割が「思い出の品をまだ持っている」と回答し、不用品処分は単なる「部屋の片付け」ではなく、過去の記憶と向き合い、心の整理をつけるための大切な儀式であるこ