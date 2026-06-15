新型ハイラックス開発者が語る！日本仕様の特徴と今後の展開2026年5月28日にフルモデルチェンジして発売されたトヨタ新型「ハイラックス」。6月7日には愛知県で体験型イベント「HILUX DAY 2026」が開催され、実車も登場しました。当日は開発を取りまとめた大矢チーフエンジニアによる詳しい解説も。今回はその内容から、大矢氏のコメントを交えつつ、日本仕様の工夫やユーザーの声を中心に紹介します。大矢氏によると