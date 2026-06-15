愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、義実家の人たちの“あきれた言動”から起こった一件です。義実家の人たちから、まるで奴隷のようにこき使われ、心がすり減っていく日々を送っているお嫁さん。そんな生活を半ば諦