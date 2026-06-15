いくつになっても、ときめきたい。できることなら恋愛もセックスも楽しみたい――。そう願っても、年齢を重ねるほど新たな出会いを得るのは難しくなる。そんな中、女性用風俗「女風」にたどり着いた康子さん（仮名・63歳・看護師）は、そこで何を求め、何を得たのか。 【画像】若い頃のときめきを取り戻したかった看護師の体験 大泉りか氏の新刊『女風に行ったら人生変わった』（鉄人社）から一部を抜粋・再構