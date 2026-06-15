きょう未明、山形県上山市の国道１３号で乗用車と軽乗用車が正面衝突し、５５歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】国道13号で乗用車と軽乗用車が正面衝突55歳男性が死亡乗用車が対向車線にはみ出したか（山形・上山市） 乗用車が対向車線にはみ出したとみられます。 松浦亜実記者「事故があった現場です。ガードレールが大きくなぎ倒され、あたりにはガラスが散乱しています」 きょう午前２時前、上山市