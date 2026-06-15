名古屋のご当地ラーメンチェーン「スガキヤ」が、かつて撤退した関東に20年ぶりに再進出すると発表しました。東海地方を中心にラーメンチェーンのスガキヤを運営する「スガキコシステムズ」は、今月24日付で創業家の菅木伸一社長が会長に、寿一専務が社長に就任する人事を発表しました。また、創業80周年の節目に新たなステージに踏み出すとして、2006年に東京・高田馬場店を閉店して以来とな