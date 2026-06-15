菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。日米通算23勝、2010年には世界ランキング1位にも輝いた日本女子プロゴルフ界のレジェンド、宮里藍との2ショットを投稿した。【写真】最高の笑顔をファンも称賛！ 宮里藍&菅沼菜々の2ショット「テレビで観てたあの藍さん、、」「宝物です 歓喜、、」と投稿文からも喜びが溢れだしていた。「宮里藍 サントリーレディス」のロゴが入ったライトブルーのジャケットを着て優しい笑顔を浮かべ