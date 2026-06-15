◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本 2-2 オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)日本代表のMF/FW佐野海舟選手が強豪オランダとの引き分けに貢献も、自身のパフォーマンスには「もっとやれることもあった」と満足しない様子を見せました。スタメン出場した佐野選手は格上オランダ相手に中盤で奮闘。フル出場して勝ち点1獲得につながる働きを見せました。試合後、「失点してそこから追いつく形で