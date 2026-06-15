アメリカのトランプ大統領は日本時間15日朝、イランとの戦闘終結に向けた合意が成立したと発表しました。イランの国営放送も合意したと報じ、初めて双方が認めた形です。トランプ大統領は日本時間15日朝、SNSで「イランとの合意が成立した」と発表しました。戦闘終結に向けた合意が成立したとした上で、「ホルムズ海峡の無償開放を全面的に承認すると共に、アメリカ海軍による封鎖の即時解除を承認する」としています。一方、イラ