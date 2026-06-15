◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)ワールドカップならではの光景がスタジアムでも日本でも見られました。サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2-2の引き分けとなり、貴重な勝ち点1を獲得しました。試合後、4年前を彷彿とさせる国内外で見られた日本サポーターの様子をFIFA(国際