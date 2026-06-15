タレントの庄司智春、藤本美貴夫妻がＭＣを務めるフジテレビ「ミキティダイニング」が１３日放送され、田村淳がゲスト出演した。庄司にとって、淳は若手時代から３０年以上の付き合いだといい、「品川庄司として活動し始めて、初めてかわいがってくれた先輩。僕とミキティが出会うきっかけも」と紹介。「渋谷で淳さんが運転する車に僕が助手席に乗って、スクランブル交差点で信号待ちしてたら、ミキティが歩いてて。淳さんが『