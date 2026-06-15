メジャーデビュー10周年を迎えるシンガー・ソングライターのあいみょんが、15日までに更新された自身のYouTubeチャンネルに登場。9月9日発売のベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！』のティザー映像として、「この曲歌えるかな？チャレンジ!!」に挑戦し、まさかの姿を公開した。【動画】「言い訳してるとこかわいい」…あいみょん、「この曲歌えるかな？チャレンジ!!」に挑戦この企画では、次々と流れてくる自身の