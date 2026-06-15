米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡る訴訟の上告審弁論が15日、最高裁第1小法廷（宮川美津子裁判長）で開かれた。国側は、住民側に訴訟を起こす資格である原告適格を認めた2024年5月の福岡高裁那覇支部判決を破棄すべきだと主張。住民側は国側の上告を棄却するよう求めて結審した。判決は7月13日。弁論は結論を変更するのに必要な手続きで、高裁支部判決が見直される可能性がある。住民側は、辺野古