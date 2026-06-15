「にしたんクリニック」を展開するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新した。動画内で西村社長は、ＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表が強豪オランダ代表を相手に２−２で引き分けたグループリーグ初戦について熱く語った。試合終了間際に追いついた日本代表の戦いぶりに、西村社長は「本当によく追いついた。最後まで誰一人集中力を切らさなかった」と手放しで称賛。日本が確実に世