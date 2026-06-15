G7サミットに合わせてヨーロッパを訪問している高市総理大臣は、2カ国目のイタリアに到着しました。高市総理は日本時間の15日未明、イタリアに到着しました。メローニ首相との首脳会談では、宇宙に関する包括的な共同声明をまとめる方針で、中国やロシアを念頭に人工衛星の破壊などの脅威に対応するためのルールづくりや安全保障の強化で連携したい考えです。イタリアは宇宙産業が盛んなことで知られていて、両首脳は、宇宙ビジネ