大人気美女インフルエンサーが、イケメンの登場に「待って…」と狼狽し、共演者からツッコミを受ける場面があった。【映像】美女インフルエンサーがイケメンに狼狽6月8日、シャドウバースの新リーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」参戦を目指す選手たちのオーディション選考に密着するドキュメント番組『THE LAST DRAW』（ABEMA）の#1が放送された。番組内では、オーディションの二次選考として全選手から提出された「