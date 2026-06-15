メ～テレ（名古屋テレビ） ミラノオリンピックなどで活躍した愛知県ゆかりの選手に、県から「スポーツ顕彰」が授与されました。 「愛知県スポーツ顕彰」が授与されたのは、ミラノオリンピックやパラリンピックなどで活躍した25人です。 このうち18人が、15日に県庁で行われた授与式に出席しました。 ミラノオリンピックのスノーボード・男子ビッグエアで金メダルを獲得した中京大学の