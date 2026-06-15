【モデルプレス＝2026/06/15】「人はなぜラブレターを書くのか」「箱の中の羊」など、主演映画が立て続けに公開され、エンタメ界のトップを走り続ける女優の綾瀬はるか。アクションからコメディまで、作品ごとに全く異なる顔を見せる彼女のポテンシャルは底知れない。本記事では、そんな綾瀬が出演する名作を3つ紹介する。【写真】41歳大河女優、美スタイル輝くウエディングドレス姿◆ドラマ「ホタルノヒカリ」（2007年、2010年）