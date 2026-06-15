年金支給日の15日、急増する「ニセ警察詐欺」の被害を防ごうと長野県警などが県庁で啓発活動を行いました。年金支給日に合わせ、県庁では、県警などがニセ警察詐欺の被害防止を呼び掛けました。県内では今年、5月末までにニセ警察詐欺の被害が39件、被害額は4億7683万円で、去年の同じ時期より1億9320万円増えています。藤田華穂記者「こちらのATM、振り込みをしようと画面に目を落としたとき、目に飛び込んでくるのが、ニセ警察詐