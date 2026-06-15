高市首相 事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎－米イラン合意 米イラン覚書の署名行われ実行されることが重要 日本は唯一の戦争被爆国としてイランの核開発は反対 日伊首脳会談でも議論する－中東情勢 中東全体の平和と安定実現へ議論する－G7サミット