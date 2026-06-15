千曲市の公園では、毎年恒例のお田植えまつりが14日、開かれました。34回目を迎えたお田植え祭り。竪穴式住居などが発掘された科野の里歴史公園では、毎年、この時季になると太鼓や唄に合わせて田植えをし、豊作を祈る神事「お田植え」を再現し、日本の原風景を現代に伝えています。田植えをする早乙女役を、千曲市内の高校や中学に通う生徒9人が務めたほか、飛び入りで子どもたちも参加し、古代米の苗を植えました。早乙女役の生