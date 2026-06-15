アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/15営業日時点＝ 上海ゴム 1.11％ 上海銅 1.04％ 上海異形鉄筋 0.37％ 大連とうもろこし -0.72％ 大連ポリエチレン -2.55％ 上海重油 -6.17％ ＊数値は前日比％