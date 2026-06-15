清泉大学は14日、農学部のキャンパスを建設している千曲市で農業や食などの未来を考える講座を開きました。「アンズの昭和という品種は実はここ（千曲市）が元らしいですね。」千曲市で開かれた講座には、地元市民を中心に100人余りが参加しました。清泉大学は、来年4月に農学部アグリデザイン学科を開設する予定で、千曲市にキャンパスを建設しています。講義や実習などでは地元企業と連携した活動も行う予定です。開設を前に地域