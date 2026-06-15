◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神西勇輝投手▽ＤｅＮＡ小田康一郎内野手▽巨人吉川尚輝内野手▽中日中西聖輝投手▽中日涌井秀章投手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンクアルメンタ投手▽日本ハム古林睿煬投手▽日本ハム福谷浩司投手