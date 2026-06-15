「ファッションセンターしまむら」で話題の「競走馬グッズ」が１３日、受注生産販売で再販が開始。受注期間は２１日の２３時までとなる。６日に「競走馬をモチーフにしたアイテム」として発売した商品が“一瞬で”売り切れ、７日には、「予想を上回る反響をいただき、完売」となったため、しまむらパーク（オンラインストア）にて受注生産販売で再販が発表され、「神対応」などと話題になっていた。１１日のＸでは「６／１３