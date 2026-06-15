１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で、日本代表が驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けたことを報じた。ゲスト解説で出演のサッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世（チョン・テセ）氏は「まず初戦というところでオランダ代表がやっぱり強いなということ。ただ、失点の後の追いつく展開を見た時に前回大会のスペイン、ドイツ