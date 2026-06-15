週刊少年サンデーで連載中の漫画「葬送のフリーレン」の公式Xが15日までに更新。同誌で連載を持つ人気漫画家によるイラストを公開し話題を呼んでいる。「剛昌のフリーレン」と紹介。「名探偵コナン」シリーズの原作・漫画家の青山剛昌氏が描いた「フリーレン」の色紙イラストを披露した。色紙には「葬送のフリーレンアニメ第2期おめでとう」の文字が。アニメ第2期は今年1月クールに放送された。この投稿にファンは「剛昌