次世代半導体の国内量産を目指すラピダスは１５日、英政府が設立した公的機関「英国半導体センター」と研究開発の協力に向けた覚書を結んだと発表した。設計に強みを持つセンターとの連携強化で、製造技術の向上や顧客開拓を図る。１４日にロンドンで行われた日英首脳会談で、技術協力の推進に合意したことを受け、覚書を締結した。具体的な協力内容については、今後の情報共有や意見交換で詰めていくとしている。センターは