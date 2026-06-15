赤色灯15日午前0時50分ごろ、茨城県八千代町本郷の排水路で、同県下妻市の須藤豊次市長（67）が意識不明の状態で発見され、消防により死亡が確認された。県警によると、14日夜に家族から行方不明届が出されており、捜索していた。現場の状況から自殺の可能性があるとみて調べる。市によると、14日午前は市内で防火訓練の公務に当たっていたという。須藤氏は下妻市議を経て3月に初当選した。