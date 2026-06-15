オマーン沖のホルムズ海峡に浮かぶ船舶＝15日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は15日未明の取引で下落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが一時、1バレル＝80ドルを割り込んだ。3月以来、約3カ月ぶりの安値水準。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書で合意し、トランプ米大統領がホルムズ海峡の即時開放と米軍によるイラン港湾封鎖解除を承認すると表明した