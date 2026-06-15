阪神・佐藤輝明内野手（27）に3冠王の可能性が高まっている。達成すれば2022年の村上宗隆（ヤクルト）以来、史上9人目（13度目）の快挙となるが、その可能性を探る。交流戦を2試合残す阪神だが、佐藤輝は現時点で打率・357、15本塁打、45打点でリーグ3冠をキープしている。打率は交流戦前の・381から数字を落としたが、それでも2位の同僚・森下の・300を大きく引き離している。規定打席未満では巨人・大城、DeNA・勝又、