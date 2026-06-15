【第98話】 6月13日 公開 第98話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月13日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第98話「乙女会議」をヤンマガWebにて公開した。 第98話では、自分だけが頑張っていないと心配するリリィを励ますために、シスターたちは恥ずかしい告白をし合う。 コミックス第11巻の宣伝話も同時に無料公開されている。 「単行本宣伝話」を