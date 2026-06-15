回転寿司のスシローは、2026年6月15日から30日までの期間、「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」を開催しています。「うなぎの蒲焼き」は価格そのまま倍切りに「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」では、食べ応えのあるジャンボサイズの「ジャンボとろサーモン」に、通常の約2倍サイズの「うなぎの蒲焼き」などが登場しています。・ジャンボとろサーモンとろサーモンが食べごたえ十分のジャンボサイズで登場で