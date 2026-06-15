【第97話】 6月15日 無料公開 第97話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月15日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵すみれちゃん」第97話「故きを温ねる女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第97話では、前任の“うたのおねえさん”である、しぶやりんかの1日マネージャーを務めることになったすみれ。しぶやはハードな公演の合間に、“うたのおねえさん”という仕事につい