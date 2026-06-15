秋田新幹線は、車両点検の影響で、田沢湖－角館間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込は立っていません。JR秋田支社によりますと、午後4時19分ごろ、下りのこまち25号が田沢湖－角館間を走行中に緊急ブレーキが作動しました。乗務員が車両点検をしているため、秋田新幹線は運転を見合わせています。また、この影響で田沢湖線の神代－角館間の上下線で運転を見合わせています。午後5時現在、運