ギフトホールディングスがこの日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、売上高を４３０億円から４３９億円（前期比２２．４％増）へ、営業利益を４４億円から４８億円（同４２．５％増）へ、純利益を２６億１０００万円から２８億８０００万円（同３１．８％増）へ上方修正した。 店舗ＱＳＣＡ（品質、サービス、清潔、雰囲気）の継続的な向上や営業時間の延長に取り組んだことで、国内直営店