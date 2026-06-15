7月31日に全国公開される実写映画『モアナと伝説の海』のキャラクターポスター3種が公開された。 参考：伝統を守り、伝統を壊していくーー『モアナと伝説の海』が伝える作り手のメッセージ 南の島と大海原を舞台に、“海に選ばれた少女”モアナの姿を描き、2017年に日本公開された長編アニメーション『モアナと伝説の海』。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす海と特別