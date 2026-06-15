瀬戸内地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、湿った空気の影響で雨の降っているところがあります。15日夜は広く晴れるでしょう。 16日も高気圧に覆われて、日差しの届くところが多い見込みです。朝の最低気温は岡山で18度、津山で15度、高松で20度でしょう。15日朝よりもやや気温が低くなりそうです。日中の最高気温は岡山、津山、高松で28度でしょう。15日と同じくらいかやや低い気温になる予想です。水曜日以降は曇り